Gaselli TOP: tipus troonivad ehitajad

1. koht: KRC Ehitus OÜ Omanikud: Siim Kroodo 31,3%, ASM Investments 34,7%, Taavi Sinijärv 15,0%.

Juhatus: Siim Kroodo, Taavi Sinijärv.

Spekulatsiooni osas, kas meid võiks lähiajal ähvardada kriis, jääb KRC Ehituse juht hetkel positiivseks ning arvab, et Lõuna-Eestis on olukord rahulikum. “Erasektori ja avalike tellimuste maht on ikkagi kasvanud. Tööd jagub. Alltöövõtjaid veel jagub ja sisendihinnad ei ole niivõrd palju tõusnud,” leiab Kroodo ning lisab, et kriisiks on nende ettevõttel plaan olemas. “Alati tuleb mõelda puhvri peale, mida siis kasutada, kui tulevad keerulisemad olud.”

Kõige keerulisem on Kroodo sõnul olnud leida partnereid. Mehe sõnul on neid otsitud tikutulega ja peamiselt on ta usaldanud sisetunnet, mis ei ole teda veel petnud. “Praegu võime öelda, et partnerid on väga hästi valitud,” on Kroodo positiivne ja lisab, et plaanivad kindlasti turul olla ka kolme aasta pärast.

Teistele alustavatele ettevõtetele soovitab Kroodo, et kõigepealt tuleb püstitada eesmärgid ja siis teha kõik võimalik, et need eesmärgid saavutada. “Tuleb näha kõvasti vaeva ja küll ükskord ka see edu tuleb.”