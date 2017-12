Läänemerest avastati lekkiv Estonian Celli heitveetoru

Üleeile avastas merepõhja saadetud tuuker Läänemeres haavapuitmassi tehase Estonian Cell heitveetoru lekke.

Arvatavasti juba poolteist aastat voolas tehase heitvesi merre umbes kilomeetri jagu õigest kohast rannikule lähemal, vahendas Maaleht.

Lekke asjaolude selgitamiseks algatas keskkonnainspektsioon menetluse, välistatud ei ole ka kriminaalasja algatamine. See selgub veeproovide analüüsist ja sellest, kas lekke juures leitakse kellegi pahatahtlikkus või hooletuse ilminguid.

Estonian Celli finantsdirektor ja juhatuse liige Siiri Lahe ütles pressiteate vahendusel, et ettevõtte labori uuringud ja keskkonnaameti tagasiside kinnitavad, et merre jõudev puhastatud heitvesi vastab kõikidele keskkonnanõuetele ja on ohutu.

Lahe sõnul on viimase poolaasta jooksul lisaks tehase omaseirel võtnud veepuhastusjaamast väljuvast heitveest proove keskkonnauuringute labor. "Ka nende tulemused kinnitavad, et merre jõudev puhastatud heitvesi on keskkonnale ohutu ja vastab ettevõttele antud keskkonna kompleksloa nõuetele," lisas ta.