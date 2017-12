Põhja-Korea: see on sõjaline samm!

Põhja-Korea nimetas ÜRO viimaseid sanktsioone riigi vastu sõjaliseks sammuks.

ÜRO julgeolekunõukogu otsustas reedel vastu võtta uued sanktsioonid Põhja-Korea vastu ja piirata naftatarneid, mis on vajalikud Pyongyangi raketi- ja tuumaprogrammi jaoks, kirjutas BBC. Sanktsiooni poolt hääletas ka Hiina, kes on Põhja-Korea tähtsaim kaubanduspartner.

Põhja-Korea reageeris sanktsioonidele, öeldes, et tegu on sõjalise sammuga. Põhja-Korea välisministeerium teatas, et lükkavad ÜRO viimased sanktsioonid täielikult tagasi, kuna tegu on nende riigi suveräänsuse vägivaldse rikkumisega, mis hävitab rahu ja stabiilsuse nii Korea poolsaarel kui ka piirkonnas laiemalt.

ÜRO vastu võetud resolutsioon kohustab tagasi Põhja-Koreasse saata ka töötajad, kes on välismaal Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni režiimile kasumit teenimas. Põhjus, miks sanktsioon kehtestati, oli paari nädala tagune Põhja-Korea raketikatsetus. Nimelt teatas Pyongyang, et nende viimane raketikatsetus tõestas, et vajadusel võivad nad tuumarakette lennutada USAni välja.

Postimees kirjutab, et USA kaitseminister James Mattis kutsus USA sõdureid olema valmis kõigeks, sest tema sõnul on Põhja-Korea kohale kogunemas tormipilved.