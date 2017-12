Soome ehitustel jääb kvaliteet tempole alla

Soomes on mitmel ehitusplatsil töö seisma pandud, kuna ehitusmahu meeletu kasvu tõttu on kvaliteet kannatanud.

Kojamo tegevjuhi Jani Niemineni sõnul oli probleeme majaelementide paigaldusega.“ Elemente on tulnud osalt lahti võtta ja uuesti paigaldada.“ Välja on tulnud vahetada terveid elemendigruppe. Nii on ajagraafik paigast nihkunud ja ehituse töörütm häiritud.

Kauppalehti kirjutab, et kinnisvaraarendaja Kojamo on kvaliteediprobleemide tõttu peatanud töö kahel Helsingi ehitusplatsil.

Nieminen on kuulnud taolist juttu ka teistelt ehitajatelt. „Kahjuks oleme näinud kvaliteediprobleeme rohkem kui kunagi varem,“ ütles ta.

Nieminen ei usu, et kvaliteet oleks tähelepanu alt väljas. „Pigem on küsimus selles, kuidas sellise tempo juures kvaliteedi hoidmisega hakkama saada.“

Tema sõnul põhjustab probleeme projekteerimise tase – ehitajad lahendavad küsimusi, mis nende kompetentsi ei kuulu, tulemuseks võivad olla niiskus- või müraprobleemid. „Ei jätku piisavalt kogenud projekteerijaid.“

Soome on maailmas esirinnas ehitatavate kortermajade arvu poolest, ehitusettevõtete liidu andmetel nähti viimati selliseid numbreid 1990ndate aastate alguses. Liidu teatel lisandus aastatel 2015–2018 ehitusalale üle 20 000 töötaja.

Soome statistikaameti teatel oli sel sügisel korterelamute ruutmeetrite arv 30 protsenti suurem kui eelmisel aastal. Ja ka ehituslubade arv kasvab. Ehitusettevõtete liit pakub, et sel aastal on alustatud 43 000 korteri ehitust, mida on 40 protsenti pika aja keskmisest rohkem.

„Kogu ehitamise ahel töötab superpööretel ja kõik kannatavad spetsialistipõua käes. Mõnel spetsialistil on käsil mitu ehitusplatsi korraga,“ räägin Nieminen. Ehituse tempo on selline, et viimistlustööd käivad vahel veel sissekolimispäevalgi.

Meil on olnud julgust tööd peatada, isegi kui ajakava probleeme tekitab,“ lisas Nieminen.

Niemineni sõnul on kõige riskantsemas olukorras need tellijad, kes oma järelevalvet kasutamata ostavad võtmed-kätte-lahenduse.