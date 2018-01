"Mõtle oma peaga!"

Ettevõtte mainele ei tulnud kasuks ka Tõnis Haaveli nn Bakuu-afäär, eriti arvestades, et Haaveli nimi oli üks kolmest, mis LHV nimes figureeris. Miks toona LHV nime vahetama ei hakatud? “Firmadel on ajalugu ja ajalugu on ka nimel. Nende asjadega ei mängita. Seetõttu leidsime, et kui nimi on määritud, siis tuleb see puhtaks pesta ja end tõestada,” selgitab Andres.

Lahkuminekutest

Kunagistest LHV asutajatest lahkuminekut – vanadest partneritest on alles vaid Rain Lõhmus – lahates nendib Andres, et eks mõni lahutus toimub paremini, mõni halvemini ja ikka võib juhtuda, et kellelgi jääb rusikas taskusse. Kuid parem on lahku minna sõpradena – nii nagu mindi Erkki Raasukesega (LHV Groupi juht 2013–2016), kes kutsuti möödunud aasta lõpus Nordea ja DNB ühendpanka juhtima, mis praegu kannab nime Luminor.

“Kui Erkki omal ajal Hansapanka tuli, saime üsna pea suurteks sõpradeks ja kui ta LHV-st ära läks, jäime endiselt sõpradeks. Erkkile tehti ettepanek, mis on väga suur väljakutse. Sellises olukorras ei saa inimest kinni hoida,” kirjeldab Andres sõprust, mis pidas tööalase lahkumineku kenasti vastu. Veel pikem sõprus seob Andrest Rain Lõhmusega. “Tunnen Raini juba 1990. või 1991. aastast. Alguses töötasime koos Eesti Pangas, kus moodustasime kahekesi rahvusvahelise osakonna: enne mind oli seal ainult Rain, minust sai tema praktikant. Kui Hansapanka looma hakati, küsis Rain minult, et näe, inimestel on mõte panka teha, kas tahaksid kampa tulla? Nii moodustasimegi kahekesi Hansapanga valuutaosakonna.”

Andres nendib, et sõprus Rainiga on veidi teistsugune kui Erkkiga. “Rain on vanema venna eest ja eks sõber ning vanem vend ongi veidi erinevad. Peresiseses konkurentsis on ju rohkem nääklemist ja eks Rainiga on meil ka üsna erinevad karakterid ning vahel erinevad meie arvamused 180 kraadi. Kuid me usaldame üksteist täielikult,” kirjeldab Andres, lisades, et nii Erkki kui ka Rain on talle väga lähedased inimesed.

Elu Jaapanis

Geograafilises mõttes ta aga lähedaste sõpradega tihti koos viibida ei saa, sest Andres on aastaid elanud Jaapanis. Nimelt abiellus ta 2008. aastal jaapanlanna Sakiyoga ning naise kodumaale rajas noorpaar kodu. Perre sündinud poeg on maast madalast harjunud kolme keelega. Alexander suhtleb isaga eesti ja emaga jaapani keeles, omavahel räägivad abikaasad inglise keeles. Ka Andres saab jaapani keelest aru ning suudab lihtsamatel teemadel vestelda. “Kui sinna kolisin, võtsin kohe keele õppimise käsile. See aitab ühiskonnast paremini aru saada,” põhjendab ta keeleõppimise motivatsiooni.