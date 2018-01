Presidendi vastuvõtt täidab Tartu hotelle

Eesti vabariigi 100 aasta juubelile pühendatud presidendi vastuvõtule ja pidulikule kontserdile, mis toimub Raadil Eesti Rahva Muuseumi uues peahoones, on tänavu kutsutud varasema tuhatkonna asemel umbes 1500 inimest.

See, et hotelli kõik toad on välja müüdud, ei ole ei hotelli Lydia müügi- ja turundusjuhi Diana Timbergi ega Dorpati juhi Pille Uiga sõnul erakordne nähtus.

Hotelli London juhatuse esimees ning hotellide ja restoranide liidu juht Verni Loodmaa ütles, et neilegi on broneeringuid 24. veebruariks juba tehtud, kuid usutavasti seisab suurem broneerimine alles ees.

Hotellikohtade puudust Loodmaa siiski ei prognoosinud, viidates samuti Tartusse viimase kahe aasta jooksul lisandunud hotellidele.

Loe pikemalt ERRist.