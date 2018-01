Tegeliku juhi tagaajamine läheb üle piiri

Mõistlik ja tasakaalukas lahendus kõiki huvisid silmas pidades oleks isiklikku vastutust mitte laiendada, vaid piirduda juhtide isikliku vastutuse kohaldamisega maksuasjades vaid kriminaalsete rikkumiste korral. Vahur Kivistik

Selgust ei ole selles, kuidas täpselt hakatakse hindama, kes on tegelik ühingujuht. Maksu- ja tolliamet on möödunud aasta lõpus korraldanud koolitusi „Vastutusmenetluse aktuaalsed probleemid ja tegeliku ühingujuhi vastutus“, kus on välja toodud teooria, et tegelik ühingujuht on füüsiline isik, kes omab võimu maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmise üle kas osaliselt või täielikult.

Lisaks on vastutuse eeldusteks tegeliku võimu omamine konkreetselt tuvastatavate maksuseaduste täitmise üle, füüsilise isiku tegevus peab otseselt põhjustama maksuvõla ning see tegevus peab olema tahtlik. Seega, kui juhatajast mees ja teda tööl abistav abikaasa arutavad, et enne maksuvõlga maksame ära palgad ja kommunaalid, on abikaasa kinnisvara plaanitava seadusemuudatuse järgi juba maksuameti haamrilöögi ootel.

Maksumenetluses on niigi madal tõendamisstandard

Maksumenetluses eksisteerib teatavasti niinimetatud pööratud tõendamiskoormus, mis tähendab, et maksu saab määrata madalama tõendamisstandardi järgi, tuginedes põhjendatud kahtlusele, mitte ümberlükkamatult tuvastatud tõsikindla teadmise alusel. Ka juba praegu laialt praktiseeritavad juhatuse liikme vastutusmenetlused lähtuvad maksumenetlusele omasest pööratud tõendamiskoormusest ehk pelgalt kahtluse standardist.

Kujutame nüüd ette, et maksumenetlustes hakkavad pelgalt kahtlusest tulenevalt haamri alla minema pereliikmete ning omanike maad ja majad, sest maksuametil on näiteks alust arvata, et pereringis on vastu võetud otsuseid, mille tulemusel jäid maksud laekumata.

Mõistlik ja tasakaalukas lahendus kõiki huvisid silmas pidades oleks isiklikku vastutust mitte laiendada, vaid piirduda juhtide isikliku vastutuse kohaldamisega maksuasjades vaid kriminaalsete rikkumiste korral. Nimelt on kriminaalasjades ühelt poolt kõrgem tõendamisstandard ja lähtuda tuleb mitte oletustest, vaid süütuse presumptsioonist, teisalt on riigil kriminaalmenetluses ka täiendavad instrumendid, et tõde välja selgitada.

Laiendades veelgi haldusmenetluses isikute ringi, kes lihtsustatud korras madalama tõendamisstandardi alusel vastutavad isikliku varaga äriühingu maksukohustuse eest, võtame riski kaugeneda õigusriigi põhimõtetest ja piiratud vastutuse kontseptsioonist. Merel põhja läinud laeva eest ei vastuta siis piltlikult enam laevakompanii, vaid ka reeder ja isegi tema lähedased ning nõustajad.