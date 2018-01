Salapärane firmamatja kohtu ees

Ainult tellijale

Aastaid avalikkuse ees väga madalat profiili hoida suutnud peamiselt probleemseid firmasid likvideeriv Kalev Sakjas kinnitas täna kohtus kokkulepet prokuratuuriga.

Sakjas rääkis viimati, et otsustas likvideerimistööst loobuda. Täna selgus kohtus, et Sakjasel pole võimalik firmade likvideerimistega kolm aastat tegeleda, sest nõustus prokuratuuriga kokkuleppele minnes ettevõtluskeeluga. Sakjas on likvideerimisärist lahkumist põhjendanud sellega, et "ettevõtete likvideerimise äri, nagu see praeguseks on kujunenud, ei ole enesest lugupidavale inimesele eneseteostust võimaldav".

Kohtus keeldus Sakjas kommentaare jagamast, paludes küsimusi kirjalikult. Ka ei selgitanud ta, miks eelistab kirjalikult vastata. "Lihtsalt ütlen, et tahan seda niimoodi, ja ongi kõik," sõnas ta ja lisas, et otsustab vastamise küsimusi nähes. Saabunud kirjas selgitas Sakjas muu seas, milline on tema ärist lahkumise ja ettevõtluskeelu seos.

Peab kukrut kergendama

Põhja ringkonnaprokuratuur algatas Sakjase vastu kriminaalasja raamatupidamise kohustuse rikkumise tõttu. Peale ettevõtluskeelu tuleb Sakjasel karistuseks tasuda kuu aja jooksul riigituludesse 3000 eurot.