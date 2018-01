Meremehed kutsuvad üles kaubalaevastikku taastama

Eesti Kaptenite Klubi ja teised meremehi ühendavad organisatsioonid saatsid riigikogule kaubalaevastiku taastamismeetmeid toetava ühispöördumise.

Eile riigikogule saadetud ühises pöördumises tõid meremehi ühendavad organisatsioonid esile, et Eesti on professionaalse meremeeskonna kontsentratsioonilt tööealise elanikkonna koguarvu maailma juhtivaid riike. Eestis on orienteeruvalt 10 000 kehtiva kutsetunnistusega meremeest, kellest täpsustamata andmetel töötab 6000 teistele riikidele kuuluvatel merelaevadel. Samas ei ole mitte ühtegi rahvusvahelises mõistes kaubalaevana käsitletavat alust, mis kannaks ahtris Eesti lippu.

Pöördumises rõhutatakse, et Eesti lippu kandva kaubalaevastiku taastamine on Eesti riikluse ja majandusliku julgeoleku aspektist möödapääsmatu samm ning meie merendusorganisatsioonid on valmis olema partneriks valitsusele ja riigikogule, et vajalikud seadusemuudatused ellu viia.