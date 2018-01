SEB: küberoht on investorile ka võimalus

Ainult tellijale

SEB märgib enda ülevaates Investment Outlook, et küberkuritegevus on küll ettevõtetele ja investoritele üha suurem oht, ent samas pakub küberkaitse ka hulka investeerimisvõimalusi.

IBMi tegevjuht Virginia Rometty on öelnud, et küberkuritegevus on suurim oht igale ettevõttele maailmas – seega on see ka suur oht investoritele, tõdes SEB. Teisalt pakub küberkuritegevus investoritele ka võimalusi, luues turgu arvukatele küberturbelahendusi pakkuvatele kõrgtehnoloogiaettevõtetele.

Hirmuäratavalt tavaliseks on muutunud niinimetatud teenusetõkestamise ründed, millega ülekoormatakse serverid, takistamaks kasutajatel ligipääsu veebisaidile. Näiteks tekitati niimoodi 2017 aasta 11. oktoobril hulgaliselt viivitusi Rootsi raudteeoperaatori SJ jaoks. Laevandusettevõtet A. P. M¸ller-Maersk tabas viiruserünnak eelmisel suvel ning see läks maksma umbkaudu 300 miljonit dollarit, seisab Investment Outlookis.

"Kokkuvõttes ohustab küberkuritegevus kogu ühiskonda nii indiviidi kui ka organisatsioonide tasandil, pärssides nõnda edasist digitaliseerumist, mis kasvataks efektiivsust ja tööviljakust. Näiteks: kes julgeks sõita isesõitvas autos, teades, et häkkeril on võimalik üle võtta auto juhtimine? Milline ettevõte julgeks kohaldada uut süsteemi, teades, et sellega kaasneb tõsine turvarisk?" loetles SEB.

Tavaliselt häkivad kuritegelikud organisatsioonid ettevõtete süsteemidesse eesmärgiga pressida välja raha või varastada nende klientide ja partnerite andmeid. SEB vahendab ülevaates Financial Timesi hiljutist uuringut, mis näitas, et sageli kahtlustavad ettevõtted oma konkurente rünnakute tellimises, eriti juhtudel, kus pahavara eesmärk on takistada tavapärast majandustegevust või teenusepakkumist.

Näiteks on üllatavalt paljusid internetis kauplevaid lillemüüjaid tabanud küberrünnakud vahetult enne sektori jaoks märgilise tähtsusega valentinipäeva. Rünnakuid teinud häkkerid on ka hiljem tunnistanud, et neid värbasid legaalsed ettevõtted, kes oma äritegevuses konkureerivad küberrünnaku ohvritega.