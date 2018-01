Saksa valitsuskõnelustel esimene edu

Ainult tellijale

Saksamaa konservatiivide juht Angela Merkel ja sotsiaaldemokraatide juht Martin Schulz jõudsid reedel esialgse kokkuleppeni koalitsiooni moodustamiseks, kirjutab Reuters erakondade allikatele tuginedes.

Välispoliitilisel suunal otsustasid parteijuhid esimesel võimalusel katkestada kõik relvatarned Jeemeni konfliktiga seotud osapooltele.

Sotsiaaldemokraatide poolelt peab kokkulepe saama parteiliikmete heakskiidu 21. jaanuaril. Mitu sotsiaaldemokraati on avaldanud kartust veel ühe suure koalitsiooni loomise suhtes. Kaks valitsust Merkeliga koos valitsenuna on nad kaotanud palju oma toetusest, ka lubas Schulz valimiste ajal, et enam nad konservatiividega valitsusse ei lähe.

Eelmisel aastal pidas Merkel läbirääkimisi ka liberaalide ja rohelistega, kuid pikaajalised kõnelused jäid liberaalide algatusel siiski katki. Pärast seda sai Schulz oma parteiliikmetelt loa alustada kõnelustega, mis rõhuksid suuremale Euroopa Liidu integratsioonile, kuid laiema toetuse olemasolu ei ole veel selge. Noorte sotsiaaldemokraatide juht Kevin Kühnert ütles Reutersi teatel neljapäeval, et kavatseb alustada Saksamaal tuuri koalitsioonivastaste häälte kogumiseks.

Euroopa Liidu temaatika saigi eelleppes märgatavat vastukaja. Parteid lubavad seal töötada koos Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga eurotsooni tugevdamise nimel ning otsida võimalusi investeeringute eelarve loomiseks. Samuti toetatakse seal ideed teha Euroopa Valuutafond, mille üle valitseks suurem Euroopa Parlamendi kontroll.