VKG õuel hakkas tööle krüptoraha kaevandus

Mullu novembris sõlmis kontsern Viru Keemia Grupp rendilepingu Eesti kapitalil põhineva ettevõttega Nordcoin Mining OÜ, kes paigaldas kontserni tootmisterritooriumil krüptoraha kaevandamiseks vajaliku konteinerpargi, teatas VKG.

Peamine ressurss, mida krüptoraha kaevandajad kasutavad, on elektrienergia. Olles Eestis teine elektrienergiatootja, on Viru Keemia Grupp suurendanud oma põlevkivi ja elektrienergia tootmismahtu. Toodetud elektrienergiat saabki kaevandamiseks kasutada. Krüptokaevanduse paiknemine elektrijaama vahetus läheduses on kasulik nii kaevandajale kui ka kontsernile.

VKG juhatuse aseesimees ja tehnikadirektor Meelis Eldermann ütles, et Nordcoin Mining pöördus nende poole paar kuud tagasi. Nordcoin Miningu juhatuse liige Hermes Brambat selgitas, et nende jaoks oli oluline energia ja ühenduste loomise hind ning võimalus paigutada spetsiaalselt krüptovaluutade kaevandamiseks ümber ehitatud 40-jalased merekonteinerid võimalikult mugavalt ja turvaliselt territooriumile, kus on ka laienemisvõimalus.

Esimese järgu investeeringud ulatuvad üle miljoni euro. "Praegu on lõppemas prototüüpkonteineri testperiood ning juba veebruarist alustab meie krüptokaevandus tööd täisvõimsusel ning algab uute konteinerite ehitus," rääkis Brambat.

Esimesed krüptoraha kaevandamise serverid pingestati mullu detsembri keskel ning kui praegune tarbimisvõimsus moodustab 300 kW, siis juba lähitulevikus on plaan seda kümnekordistada.