Tallinna Äripanga suuromanik toetas Keskerakonda

Varem sotsiaaldemokraatidele annetusi teinud Tallinna Äripanga suuromanik Andrei Žukov andis eelmise aasta viimases kvartalis 4000 eurot Keskerakonnale.

Žukov maksis 2013.a kolmandas kvartalis Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 15 000 eurot ning samuti Äripangaga seotud Sergei Elošvili andis siis enda poolt veel 5000 eurot.

Toonase sotside peasekretär Indrek Saar rääkis siis, et Žukov ja Elošvili olid erakonna eelmise esimehe Jüri Pihli kolleegid ning just Pihli kaudu tulid ka need annetused. Pihl läks pärast erakonna esimehe kohalt lahkumist tööle Žukovi lennufirmasse Panaviatic.