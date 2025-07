Tagasi 22.07.25, 10:49 Eesti 200 fraktsiooni liige Tallinna võimukriisist: Toompea meid ei käsuta Tallinna linnavolikogu Eesti 200 fraktsiooni staažikaim liige Erik Vest näeb, et Keskerakond näitas lasteaia kohatasude kaotamise toetamisest loobumisega Reformierakonnale koha kätte. Ta rõhutas, et Eesti 200 on algusest peale seisnud populistlikule rahakülvile vastu.

Reformierakonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere otsustas eile tagasi astuda. Eesti 200 fraktsiooni staažikaim liige Erik Vest näeb, et Reformierakond on ennast nurka mänginud, sest neil pole enam kuhugi "lahkuda".

Foto: Andras Kralla

Opositsiooniparteide EKRE ja Keskerakonna kõrval hääletas Tallinnas lasteaia kohatasude kaotamise vastu ka koalitsiooni kuuluv Eesti 200. Vesti sõnul võis just Eesti 200 selge vastuseis mõjutada ka varem plaani toetanud Keskerakonda kannapööret tegema.

“Nende jaoks on see segadus on hästi mugav ja nad said näidata Reformierakonnale koha kätte, et “te võite meiega siin arvestada ükskõik mismoodi, aga meie teeme nii, nagu meie tahame”,” rääkis Vest.

Kuigi erakond on Reformierakonnaga koalitsioonis ka riigikogus, siis Vesti kinnitusel tegutseb Eesti 200 Tallinna fraktsioon täiesti iseseisvalt ja erakonna riigi tasandi juhid ei ole kordagi nende tegemistesse pealinnas sekkunud. “Ma ei oska öelda, kuidas Reformierakonna käsuliinid toimivad,” lisas ta.

Intervjuus avas Vest pikemalt Tallinnas taas lahvatanud võimukriisi tagamaid, põhjendas Eesti 200 seisukohti lasteaia kohatasu kaotamise kohta, kommenteeris Reformierakonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere tagasiastumist ja arutles Tallinna võimuliidu tuleviku üle.

Küsis Neeme Korv.