Äripäeva artiklid said Bonnieri preemia nominatsiooni

Eesti Ajalehtede Liidu žürii valis täna toimunud koosolekul uuriva ajakirjanduse ehk Bonnieri preemia 2017. aasta nominentideks Äripäevas ja Postimehes ilmunud lood rahapesust Eestis, Kristjan Pihli ERRis ilmunud lugudega võltsarvetest haigekassale ning Mikk Salu Eesti Ekspressis ilmunud lugudega Arvo Sarapuu prügiärist Tallinnas.

Postimehes on lugude autorid Joosep Värk ja Risto Berendson ning nende lood on 20. märtsil ilmunud „Eesti pankade kaudu pesti hiiglaslik kogus raha“, 21. märtsil ilmunud „See kõlab väga ebaloogiliselt“, 22. märtsil ilmunud „Moldova raha haihtus Põhja-Tallinna sadamas“ ja 23. märtsil ilmunud „Rahapesu võttis ameti ka Rasmannilt“.

Esimene nominent on Postimehes ja Äripäevas ilmunud rahapesuskandaali kajastavad lood.

Teine nominent on Kristjan Pihl Eesti Televisiooni saates „Pealtnägija“ ja ERRi portaalis 15. märtsil ilmunud looga „Meditsiinitarvikute firma esitas Haigekassale süsteemselt valearveid“, 22. märtsil ilmunud looga „Haigekassale võltsarvete esitamine oli arvatust mastaapsem“ ja 17. mail ilmunud looga „Niine nahakliinik küsis tasuliste visiitide eest raha ka Haigekassalt“.

Kolmas nominent on Mikk Salu Eesti Ekspressis 15. märtsil ilmunud looga „Arvo Sarapuu on variisikute kaudu sisenenud Tallinna prügiärisse“, 16. märtsil ilmunud looga „Uued detailid: veel seoseid Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu ja prügifirma BWM vahel“, 22. märtsil ilmunud looga „Arvo Sarapuu suurmeisterlikud kombinatsioonid“ ja 25. mail ilmunud looga „Artikkel, mis paljastas Arvo Sarapuu seosed prügiäriga: Tallinna abilinnapea on variisikute kaudu sisenenud linna prügiärisse“.

Preemia võitja saab Rootsi meediakontsernilt Bonnier ja ajalehelt Äripäev auhinnaks 5000 eurot.

Bonnieri preemiale kandideeris sel aastal 19 tööd (mullu 21).

Žürii tööd juhtis EALLi tegevjuht Mart Raudsaar. Žürii liikmed olid Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi, Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar, Maalehe peatoimetaja Andres Eilart, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald ning Eesti Ekspressi peatoimetaja asetäitja Sulev Vedler.