Ajakiri Forbes valis Taxify asutaja Markus Villigu Euroopa tehnoloogiasektori alla 30aastaste mõjukaimate persoonide hulka.

Ajakiri märgib, et Uberi konkurendil Taxifyl on üle 5 miljoni kliendi ja selle heaks töötab üle 100 000 juhi. Isegi Hiina Didi Chuxing on teinud strateegilise investeeringu sõiduteenuse rakendusse, mis on kaasanud üle 50 miljoni euro.

Forbesi nimekirjas on 30 isikut.