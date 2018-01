Uks kinni: välisinvestoril Eestis raske aeg

Ainult tellijale

Eesti firmades osaluse soetamine on mitteresidentidele karmide rahapesuvastaste reeglite tõttu saanud pidevaks peavaluks. Kohalikus pangas väärtpaberikonto loomine jääb kas venima või hoopis katki ning nii jääb Eesti ilma ka välismaa rahast.

Soraineni M&A (ühinemiste ja ülevõtmiste – toim) tehingute nõustajana tegutsev Prangli tõdes, et büroo seisab tihti silmitsi olukorraga, kus mitteresidentidele nii Euroopa Liidust kui ka väljastpoolt on väärtpaberikonto avamine vaevaline protsess. Näiteks lükati Prangli sõnul hiljuti määramata ajaks edasi üks projekt, kus ettevõtjad proovisid üle Euroopa kapitali kaasata. Pidurdamisel on oma osa selles, et investoritel võtab väärtpaberikonto avamine heal juhul aega 2–3 kuud.

Kui väärtpaberite hoidmise võimalus kunagi Eesti pankadesse lisati, oli see Soraineni partneri Toomas Prangli sõnul väga elegantne lahendus, mis lisas osaühingute ja aktsiaseltside osaluse omandamisele ja hoidmisele õiguskindlust. Süsteem toimis hästi, ent aeg on muutunud ning reeglid pankadele üha karmimad. „Probleem muutub nii välisinvestorite kui ka pankade jaoks iga kuuga järjest akuutsemaks,“ möönis Prangli. Peab muutuma ka väärtpaberikontode süsteem, usub ta.

Tule all ka vanad olijad Lisaks raskustele konto avamisega on Konsi sõnul pangad asunud pitsitama ka juba toimivat väärtpaberikontot omavaid mitteresidente. Erainvestoreid, kes on investeerinud siinsesse kinnisvarasse või kasutavad pärast osaluse müüki Eesti haldusettevõtet enda investeeringute juhtimiseks. „Tean mitut sellist investorit, kelle kontosid on pangad hiljuti sulgeda soovinud. Eesti ei ole siin erand. Küll on probleem meil teravamalt esil, kuna meie suuremate pankade peakontor ei asu Tallinnas ning filiaalis on „ei"-vastus alati kergem tulema.

"Väärtpaberikonto avamine käib peaaegu iga M&A tehingu juurde. Enam kui pooltel juhtudest on see üheks venitavaks faktoriks. Tehinguid toimub praktiliselt iga nädal,“ möönis Prangli. "See on ajakulu meile, see on aja- ja rahakulu pankadele ning kindlasti väga ebameeldiv investoritele,“ lisas ta.

Tihti ütlevad pangad väärtpaberikonto avamisele vastuseks resoluutse "ei". Nõnda satubki välisinvestor seisu, kus ta küll tahaks Eestisse investeeringut teha, kuid tal puudub selleks võimalus – ülevõtu- või ühinemistehing kas lükkub määramata ajaks edasi või jääb lausa lõplikult katki, möönis Prangli. Samas tiimis töötav advokaat Kai Vainola möönis, et probleemiks pole mitte regulatsioone täitvad pangad, vaid viis, kuidas süsteem on üles ehitatud. „Saame aru, et pangad peavad vastavalt reeglitele tegutsema. Lisaks pole ka väärtpaberikonto pidamine neile äriliselt mõttekas tegevus,“ rääkis Vainola.

Mitteresident – persona non grata?

„Kindlasti on tegemist probleemiga, mis mõjub halvasti Eesti majanduse konkurentsivõimele,“ möönis ka tehingunõustamisfirma Keystone Advisers partner Tõnis Kons.

Probleeme ei tekita Konsi sõnul mitte niivõrd taustakontrolli pikkus, vaid see, et pankadel puudubki huvi mitteresidentidega tegemist teha. Nendega, kelle ainus soov on pangas väärtpabereid hoida, ei soovinud pangad Konsi sõnul tegemist teha ka enne regulatsioonide karmistumist. „Pankadel on huvi peamiselt teenindada arveldusi, mida paljud sellised kliendid ei teinud ning lisaks kippusid selliste kontode omanikud ka väärtpaberikonto tasusid võlgu jääma,“ tõdes Kons.

Ükski suurem tehing Konsi hinnangul karmi korra tõttu tegemata ei jää – rahvusvahelistel suurfirmadel on piisavalt ressurssi, et end pankadele atraktiivseks teha. Keerulisem on aga väike- ja keskmise suurusega firmadel, kapitali kaasavatel kasvufirmadel ning erainvestoritel. „Reaalsus on, et suurfirmade huvi Eesti turu ja ettevõtete vastu on minimaalne ning enamik tehinguid ja investeeringuid ongi meil kontsentreerunud just väikeste- ja kasvuettevõtete segmenti,“ tõdes Kons.