Pangad sulgevad välisettevõtjate kontosid

Soraineni advokaat Albert Linntami sõnul ei saa pankadele rahapesu tõkestamise reeglit ette heita. Mitteresidendist ettevõtja elu on aga varasemast märksa keerulisem

Pangad keelduvad välismaalastele kontosid avamast ja sulgevad ette hoiatamata välisomanikele kuuluvate Eestis pikalt tegutsenud ettevõtete kontosid.

Ühelt poolt on finantsvahendajad, nagu iga teine äri, huvitatud kasumist. Teisalt ei olda huvitatud kasumist iga hinna eest, igasuguseid riske võttes.

Uute rahapesu tõkestamise meetmete järgi peavad pangad käsitlema välisomanikele kuuluvaid Eesti äriühinguid kui välisresidente. "See, kas äriühing on Eestis juba pikalt tegutsenud või millega ettevõte tegeleb, pole oluline. Seaduse järgi on tegu automaatselt kõrgema riskiga kliendiga," möönis Linntam. Paraku ei saa ka pangad hüpata üle oma varju ehk antud juhul seadusruumi. Sestap ei saa ka Linntami sõnul neile nende käitumist ette heita.

Linntami sõnul suletakse kontosid massiliselt ja selle põhjus on Euroopa Liidu kehtestatud karmid rahapesu tõkestamise reeglid. Seda ilmestab ka tõsiasi, et Linntam katsus ühe kliendiga koos kontot avada seitsmes Eesti pangas, kuid sai igalt poolt eitava vastuse.

"Hiljuti oli meil juhtum, kus Eestis välisomanike asutatud osaühing sai pangalt kirja, et teie pangakonto on suletud. Palun kandke raha kuhugi mujale," ütles Soraineni advokaat Albert Linntam, kelle sõnul ei andnud pank ühtegi põhjust, miks seda tehakse, isegi korduva küsimise peale.

Sisuliselt muutub mõttetuks meie e-residentsuse programm ja võimalus asutada viie minutiga Eestis osaühingut. Albert Linntam, Soraineni advokaat

Selleks, et välisklientide teenindada, on pankadel vaja teha väga mahukaid investeeringuid, eriti tarkvarasse. Kui suurtel turgudel tegutsevate Euroopa pankade puhul tasub see ära, siis Eesti turul nii lihtne ei ole.

Lisaks on Eesti turg on liiga väike, et riskida suurte trahvidega. "Seda eriti hiljutise Danske panga rahapesuskandaali valguses," möönis Linntam.

Pitseri lööb teadmatus

Küsimusele, kui palju mitteresidentide kontosid on LHV, SEB ja Swedbank viimastel kuudel sulgenud, SEBlt ja Swedbankilt täpset vastust ei laekunud. Samuti ei kommenteerinud pangad seda, kuidas nad on pangakonto sulgemist konto omanikele põhjendanud või kas nad seda üldse teinud on.

Üldjoontes võib LHV, SEB ja Swedbanki vastused kokku võtta kolme sõnaga: tunne oma klienti. „Äriühingute puhul ka omanikke, lõplikke kasusaajaid, arusaamist kliendi äritegevusest, sealhulgas kontodele laekuvast ja makstavast rahast, samuti ka sellest, et kliendid uuendavad oma andmeid tähtaegselt,“ selgitas põhitõdesid SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen. Kui mõni neist tingimustest täidetud ei ole, on üks võimalik tulemus ka pangasuhte lõpetamine.

Kõige parem viis konto sulgemist vältida on Leppäneni hinnangul koostöö. „Küsimus ei ole selles, kas nimetatud nõudeid tuleb pankadel täita või mitte – neid tuleb täita –, vaid kuidas oleks võimalik neid kõige ökonoomsemalt ja mõistlikumalt täita,“ tõdes Leppänen.

Swedbanki kommunikatsioonijuhi Kristi Roosti sõnul peab pank väga hoolsalt silmas klientide äritegevuse seotust Eestiga. Pank lähtub kliendisuhete seadmisel riskipõhisest lähenemist, viitas ta. „Suurem summa ning ebahariliku iseloomuga tehing on riski tõstvateks faktoriteks, millest tulenevalt teostab pank täiendavat kontrolli, et hinnata, kas tehingud on kooskõlas kliendi profiiliga ja arusaadavad või mitte,“ selgitas Roost.