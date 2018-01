Plastmass hakkab imesid korda saatma

Veel veebruari Imelises Teaduses Võimalik, et tumeainet ja tumeenergiat pole üldse olemas Norra ehitab laevadele tunneli

Selle tulemusel paisub rõiva sisekülg rohkem ja tekitab kerge painde. Selle mõjul avanevad materjali pinnal olevad klapid nagu imepisikesed aknad, mis lasevad õhku läbi. Teadlased usuvad, et nafioni tüüpi plaste saab peagi kasutada paremate tempera-tuuri reguleerimise võimetega rõivaste valmistamiseks.

Tuevikus võib nutitelefonid ja tahvelarvutid murda keskelt pooleks või rullida kokku nagu paberilehe. Painduvad ekraanid on elektroonikafirmade järgmine leiutis. Plast mängib uues tehnoloogias määravat rolli.

Tavalised ekraanid koosnevad kahest klaasikihist, mis on jäigad ja löökide suhtes tundlikud. Siiani on klaasi kasutamine olnud vajalik selleks, et kaitsta tuhandeid elektroonikalülitusi väändumise eest. Nüüd aga on teadlastel õnnestunud printida lülitused painduvale plastile, mis on õhem kui juuksekarv. Kapseldades elektroonika kahe kaitsva plastkile sisse, saavad tehnoloogiagigandid nüüd valmistada painduvaid ekraane.

Südame veresoonte ahenemine on üks sagedasemaid surma põhjuseid kogu maailmas. Tihti ravitakse seda nn angioplastikaga, mille puhul laiendatakse veresoont metallvõrega, mis pannakse südamesse väikese ballooni abiga. Metallvõre jääb aga kehasse ka pärast seda, kui veresooned on laienenud. Siis võre just piirab veresoonte liikuvust ning võib põhjustada selliseid eluohtlikke komplikatsioone nagu trombide teke.

Nüüd on ravimifirma Abbott töötanud välja uut tüüpi biolagunevast plastist stendi ehk võrgu, mis lahustub kolme aasta pärast kehas kahjututeks aineteks, mis imenduvad.

