AS Talveaed rikkus rahapesu seadust

Finantsinspektsioon tuvastas ASi Talveaed tegevuses ulatuslikke rikkumisi ning seadis makseasutuse tegevusele olulise piirangu.

Kuna rikkumiste osaliseks põhjuseks on probleemid seoses riskantsetele mitteresidentidele pakutavate makseteenustega, siis otsustas finantsinspektsioon keelata Talveaial ka teatud tehingud klientidega, kes ise või kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja ei ole Eesti resident.

"Meie järelevalve tuvastas ulatuslikud puudujäägid makseasutuse tegevuses. Näiteks puudub neil piisav ülevaade oma klientide tegevusprofiili, tehingu eesmärkide ja raha päritolu kohta, samuti ei vasta sisekord seaduse nõuetele," selgitas finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Tema sõnul ei saa olukorra jätkumist tolereerida, sest see on risk Eesti finantssüsteemi usaldusväärsusele. "Kuni oma majapidamise viimiseni seadusele vastavaks ei saa Talveaed mitteresidentidest klientidega luua uusi ärisuhteid otse või kaudselt, ning jätkata olemasolevaid, välja arvatud nende suhete lõpetamine," lisas Kessler.

Talveaed sai aega neli kuud, et viia tegevus kooskõlla seadusega, vastasel juhul võib finantsinspektsioon ettevõtte tegevusloa kehtetuks tunnistada.

AS Talveaed omanikud on Vadim Pavlov (81,52%) ja Liubov Smetanina. 2016. aastal oli ettevõtte käive 434 842 eurot, kasumit teeniti 227 660 eurot ning töötajaid oli keskmiselt 23. Talveaed osutab järgmisi makseteenuseid: sissemaksed maksekontole ja maksekontolt sularaha väljavõtmine; maksetehingute täitmine, sh raha ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole ja maksetehingu täitmine, kui raha on makseasutuse kliendile antud laenuna ning maksevahendite, makseinstrumentide ja makseviiside väljastamine ja omandamine.