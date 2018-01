Kuritegu matkinud ettevõtja jäi kohtus süüdi

Ehitusettevõtja Alar Seppern, kes teatas politseile, et temalt küsitakse altkäemaksu ning kes aitas kuriteo avastamisele matkimisega kaasa, jäi kohtus süüdi altkäemaksu andmises, kirjutas Põhjarannik.

Süüdistus puudutab 2015. aasta kevadel toimunud juhtumit, mil Sepperni firma, praeguseks likvideerimisel Sepmar, paigaldas Narva linna tellimusel Paju koolis ja õpilaskodus evakuatsiooni- ja avariivalgustust. Omanikujärelevalvet tegi TADF Ehitus, mille juhatuse liige Fjodor Sokolov ajas Sepperniga toona asju, kirjutas Põhjarannik.

Süüdistuse kohaselt hakkas Sokolov nurisema, et tööde tähtajad on üle läinud ja ta selle eest tasu ei saa. Prokuratuuri väitel leppisid mehed kokku, et Seppern maksab Sokolovile 600 eurot altkäemaksu. Väidetavalt lubas Sokolov Seppemile, et sel juhul ei teki tal probleeme objekti vastuvõtmisega.

Tehing toimus kolmanda firma, OÜ Patruul kaudu. Selle juhatuse liige Andrei Jakovenko esitas Sepperni firmale fiktiivse arve 600 euro peale transporditeenuste eest, mida tegelikult ei osutatud. Sepmar tasus sellest 400 eurot, mille Patruul kandis edasi TADF Ehitusele sisseostetud konsultatsiooniteenuse nime all.

Puuduolevad 200 eurot tõi Seppern Sokolovile tema koju sularahas. Kui Sokolov oli raha vastu võtnud, ilmusid välja politseitöötajad ja esitasid talle kahtlustuse altkäemaksu küsimises ja võtmises.

Põhjarannik kirjutab, et Seppern oli hämmingus, et tema üldse kohtu alla sattus - kohus mõistis ta altkäemaksu andmises süüdi ja määras talle 300eurose rahalise karistuse. Sokolov jäi süüdi võltsimises ja altkäemaksu andmises ning teda karistati 1475 euro suuruse rahalise karistusega.

Kohus ei rahuldanud prokuröri taotlust rakendada Sokolovi suhtes ettevõtluskeeldu. Jakovenkole mõisteti võltsimise eest 580 euro suurune rahaline karistus.

