Trump saabus Davosi loosungiga „USA esimesena“

Täna Davosis toimuvale Maailma Majandusfoorumile saabunud USA president ei kavatse teiste liidritega kohtudes enda ühes põhiteesis järeleandmisi teha, vahendab Reuters.

„Peatselt reisin Šveitsi Davosi, et öelda maailmale, kui võimas Ameerika on ja millega ta tegeleb,“ säutsus Trump enne äralendu. „Meie majanduses on nüüd buum ja kõige juures, mis ma teen, saab see ainult paremaks minna. Meie riik on lõpuks taas võitmas!“ lisas ta.

Valge Maja esindajate sõnul on Trumpi sõnum Davosis sama, mis see on olnud kõigil riigipea senistel välismaareisidel viimase aasta vältel: Ameerika Ühendriigid soovivad tugevaid sidemeid oma liitlasega, kuid mitmega neist on vaja vähendada kroonilist kaubandusdefitsiiti.

„Ameerika esimesena ei tähenda Ameerika üksinda,“ tõdes Trumpiga reisiv Valge Maja vanemökonomist Gary Cohn. „Kui meie kasvame, kasvab maailm. Kui kasvab maailm, kasvame meie. Oleme osa maailmast ja osa maailma majandusest ning president usub sellesse,“ märkis ta.