Davos: liidrid kutsusid üles ühtsusele

Davosi majandusfoorumi tähtsaima ja oodatuima kõne pidas USA president Donald Trump. Viimati osales USA president majandusfoorumil 2000. aastal, kui lavale astus Bill Clinton.

Trumpi üks teravamaid väljaütlemisi oli järgnev: “Meil ei saa olla vaba ja ausat kaubandust, kui mõni riik tahab süsteemi enda kasuks tööle panna.” Sellega kinnitas Trump, et jääb tugevalt USA-keskse poliitika juurde, kusjuures ta soovitas ka teistel riikidel rohkem iseenda peale mõelda. Samas ei tähenda see Trumpi sõnul, et uksed koostööks USAga on suletud. "Põhimõte America first ei tähenda, et Ameerika peaks olema üksi. Kui USA kasvab, kasvab kogu maailm,” sõnas Trump.

IHS Markiti peaökonomist Nariman Bahravesh ütles, et Trumpi kõne andis põhjust optimismiks. “Ta ei püüdnud inimesi oma vaadetes veenda, vaid ütles, et Ameerika on tugev majandus ning ettevõtted võiksid tulla ja USAsse investeerida.”

Reuters vahendab, et kui suures plaanis võeti Trumpi kõne vastu viisaka aplausiga, kostis mõnel puhul ka vilekoor. Näiteks ei jätnud Trump kasutamata võimalust süüdistada meediat valelikkuses ja õeluses ning majandusfoorumil osalejad ei kiitnud seda avaldust heaks.