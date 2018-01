Saksa töötajad nõuavad suuremat palka

Ainult tellijale

Saksa ametiühingute keskliidu juht Reiner Hoffmann teab, et palgatõusu küsimiseks on Saksamaal hea aeg.

Justkui vastusena Mario Draghi palvele ergutada inflatsiooni suuremate palkadega, nõuavad Saksamaa suuremad ametiühingud 6protsendilist palgatõusu.

Ametiühingud tunnevad end tugevalt, sest Saksa majandus töötab täistuuridel ning aastaid on hoitud pigem tagasihoidlikku palgasoovi, millega tagatud Saksa tööstuse konkurentsivõime on tulnud paljude kriitikute hinnangul töötajate heaolu ja siseturu nõudluse tagasihoidmise arvelt.

Reuters kirjutas eelmisel nädalal, et autotootjad pakuvad IG Metallile vastukaaluks 2protsendilist palgatõusu ega taha midagi kuulda mõttest, et töötajad võiksid saada kuni kaheks aastaks vähendada oma töönädalat 35 tunnilt 28 tunnile. Samas kardab autotööstus pingeliste tellimustega ajal isegi lühikesi tööseisakut. BMW Müncheni autotehase kolmetunnilise seisaku tõttu jäi näiteks valmimata 250 sõidukit. Ka Audi kahes tehases toimusid eelmisel nädalal lühiajalised streigid, mis tähendab, et nüüd tuleb teha lisapingutusi 700 sõiduki valmimiseks.

Saksamaa ametiühingute keskliidu juht Reiner Hoffmann ütles Financial Timesile antud usutluses, et ametiühingute jaoks on head ajad. Tellimusi jätkub, kasumid on kasvanud ning võimalus hea kokkulepe saavutada tundub käeulatuses. Samuti loodab konservatiivide ja sotsiaaldemokraatide suurt koalitsiooni toetav ametiühingute liit positiivseid muudatusi tulevasest koalitsioonileppest.

6protsendiline palgatõus tööstus- ja avalikus sektoris oleks suur muudatus ka ametiühingute jaoks, mis alates majandusseisakust on olnud pigem tagaplaanil ja leppinud töökohtade säilitamisega palgatõusu asemel. Nüüd aga soovitakse ka töönädala lühendamist neile, kes peavad hoolitsema laste või vanemate eest, samal ajal on tööandjatele murekoht raskus leida praeguses turuolukorras uusi töötajaid.

Vähest palgatõusu Euroopas on kurtnud ka Euroopa keskpanga juht Mario Draghi, kes alles eelmisel nädalal ütles keskpanga pressikonverentsil, et Euroopa ametiühingud seisavad pigem töökohtade säilimise ja lepingute parandamise kui palkade eest.