Trump ähvardab ELi kaubandussõjaga

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ähvardas Briti telejaamale ITV antud intervjuus vastata Euroopa Liidu väidetavalt ebaausale kaubanduspoliitikale omapoolsete vastumeetmetega.

Nädalavahetusel Davosi kohtumise ajal antud intervjuus rääkis Trump, et maailmas kehtivad kaubanduskokkulepped on USA suhtes ebaõiglased ning eriti tugevat vastusammu vajab EL, vahendab Wall Street Journal.

"Meil on Euroopa Liiduga palju probleeme ja see võib kaubandussuhete seisukohalt muutuda millekski väga oluliseks," ütles Trump ja lisas, et tulemus on kindlasti Euroopa Liidule kahjulik.