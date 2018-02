Abramovitš taotleb Šveitsi elamisluba

Oligarh Roman Abramovitš taotles 2016. aastal Šveitsi elamisluba, kuid võttis hiljem ootamatult avalduse tagasi. Seejärel, 2017 novembris, pöördus ta elamisloa küsimusega uuesti võimude poole, kirjutab Šveitsi meedia.

„Arvestades tema finantsnäitajaid oleks ta kantonile väga huvitav maksumaksja, ja me ootasime positiivset vastust,“ rääkis väljaandele Valais’ migratsiooniameti juht Jacques Delavallaz. Le Matin märgib, et rikkad välismaalased, kes on näiteks valmis maksma tarbimismaksu, võivad saada Švetsi elamisloa. Võimalik, et selline oli ka Abramovitši plaan, lisas väljaanne.

Kuid eelmise aasta suvel võttis miljardär ootamatult oma avalduse tagasi. Kuigi Bagnes’i kommuun, kes Abramovitši avaldust arutas, keeldus kommentaaridest ja keelas ka meedial sel teemal spekuleerimast, sai Le Matin lõpuks napi selgituse migratsiooniteenistuse juhilt Stéphane Michellod’lt. Tema sõnul ei rahuldanud kommuun vene oligarhi avaldust, jättes oma otsuse põhjendamata. Michellod lisas, et sellist äraütlemist tuleb ette üliharva.

Mitu kuud pärast äraütlemist, mullu novembris, kirjutas Abramovitš Šveitsi võimudele ning uuris, milline on tema elamisloa saamise staatus ning avaldas soovi see ennistada. Talle vastati, et läbivaatamine on peatatud, sest ta ise võttis avalduse tagasi, kuid tal soovitati esitada uus avaldus. Seda pole ta meedia andmeil seni veel teinud.

Roman Abramovitš on Forbesi andmeil 9,1 miljardi dollarilise varandusega Venemaa jõukuselt 12. inimene. Tema põhiline rikkuse allikas on terast, vanaadiumi jm kaevandav metallurgiagrupp Evraz, milles tal on 31% osalus.