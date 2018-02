Rahvusraamatukogu sihib 50miljonist remonti

Eesti Rahvusraamatukogu vajab suuri investeeringuid peahoone remondiks, samuti on plaanis kolida samasse hoonesse osa rahvusarhiivist, vahendasid ERRi raadiouudised.

Remondi kogumaksumus võib tulla 50 miljonit eurot, vähemalt selliste numbritega soovitas arvestada ASi Telora tehniline audit, mille tellis RKAS 2016. aastal.

Rahvusraamatukogu juht Janne Andresoo ütles raadiouudistele, et remonti läheb kogu hoone, korpuste kaupa, ning töid tuleb teha vundamendist katuseni. Hoonel on n-ö basseini tüüpi katused, mis lasevad läbi, soojuspidamisega on probleeme kõikjal ning saal, kus asub digiteerimise keskus, oli algselt mõeldud arvutuskeskuse jahutussaaliks, rääkis ta.