Saarlased saavad bussi-Uberi

Saaremaal hakatakse juba sel aastal harjumuspäraseks saanud bussiliikluse kõrval pakkuma ühistransporditeenust ka nõudluspõhiselt.

“Eesmärk on panna inimesed liikuma nutikalt ja kuluefektiivselt,” ütles Saarte Häälele majandusministeeriumi nõunik Pirko Konsa. Tema väitel on näiteks Coop ja Omniva valmis oma teenuseid pakkuma - kui nad teavad inimeste transpordivajadusi, siis võivad nad soovijaid oma autode peale võtta.

Vajalik platvorm luuakse eraalgatusel. Tarkvarainsener Aare Lapõnin ütles väljaandele, et juunis oleks süsteem valmis, sest eeltöö on tehtud. Ka kohalikud poliitikuid leiavad, et praegu on õige aeg alustada, sest sügisel tuleb kohalike bussiliinide teenindamiseks uus riigihange.

Projekti käivitamisel võib aga saada suurimaks takistuseks Eesti seadusandlus ja küsimus on, kas seda muudetakse, ehk mis selles osas siis üldse saama hakkab, kirjutas Saarte Hääl.