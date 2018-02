Balti riikide iseseisvust tähistab õiglasest kullast münt

Neljale Soome ettevõtjale kuuluv firma Eesti Mündiäri teatas, et alustab õiglaselt kaevandatud kullast toodete vermimist.

Mündiäri väidab, et fairmined-märki kandva kulla puhul on kogu ahel kontrollitud - kuld on kaevandatud keskkonnasõbralikult, töölistele on makstud õiglast palka, tagatud on ohutud töötingimused ning lapstööjõu kasutamine on välistatud.

Esimeseks õiglasest kullast vermitavaks tooteks on kolme Balti riigi: Eesti, Läti ja Leedu iseseisvust tähistav münt, mis jõuab turule veebruaris. 18millimeetrise läbimõõduga puhtast 999,9 Fairmined-kullast vermitud iseseisvusmüntide tiraaž on 100 ühikut.