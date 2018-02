Kodulaenu intressi tõusu oodata ei ole

Ainult tellijale

Praeguse rahapoliitika juures on kaheldav, kas lähiaastatel kodulaenude marginaalidele lisanduva euribori tõusu üldse oodata on.

Nestor märkis, et ka siis, kui Euroopas Keskpanga intressi tõstmine lõpuks ära tehakse, jääb näiteks raha keskpanga deposiiti paneku määr ikka miinusesse.

Eesti kinnisvaraturul buumi ei ole

Hoolimata keskpankade rahapoliitikast ja suurtest investeeringutest ärikinnisvarasse ja infrastruktuuri, võib elamukinnisvara puhul Nestori sõnul öelda, et hinnakasv ja palgakasv on käinud stabiilselt käsikäes.

"Majanduskriisi lõpust saadik, kui hinnad taastuma hakkasid, on olnud keskmine näitaja, et üks brutopalk ostab Eestis keskmiselt ühe ruutmeetri korterit," rääkis Nestor.

Vähem on elamukinnisvara puhul jälgitud demograafilisi näitajaid ning kinnisvara arendajad näivad käituvat, nagu võiks Tallinna elanikkond jäädagi kasvama. "Praegu on tehtud märkimisväärselt palju spekulatiivseid tehinguid üüriturul, kuid seal peaksid inimesed kindlasti mõtlema, kuidas nende kliendigrupp lähiaastail muutub," ütles analüütik.

Kui arvestada, et kinnisvara ostjad ja ka üürijad on peamiselt vanuses 25–29 aastat, siis tuleb silmas pidada, et viie aasta pärast on neid 15% vähem kui praegu ning kümne aastaga väheneb arv kolmandiku ehk 62 000 inimese võrra.

"Ma ei ennusta hinnalangust, see on ebatõenäoline, aga demograafilised näitajad võtavad ära täiendava surve hindadele. Kui mul oleks kesklinnas krunt, mida võiks arendada, siis hakkaksin kohe ehitama, sest viie aasta pärast pole see enam nii mõistlik," kommenteeris Nestor.