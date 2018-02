Piirülesel e-kaubandusel lõpetatakse diskrimineerimine

Täna vastu võetud eeskirjadega keelustatakse põhjendamatu geoblokeerimine internetis hotellide, autorendi ja kontserdipiletite broneerimisel, teatas Euroopa Parlament.

Kauplejatel on jätkuvalt õigus otsustada, milliseid maksevahendeid nad aktsepteerivad, aga internetis oste sooritavate inimeste diskrimineerimine selle alusel, kus on välja antud nende krediit- või deebetkaardid, on edaspidi keelatud.

Määruse kohaldamisalast on välja jäetud autoriõigusega kaitstud teosed, näiteks muusika voogedastamine, e-raamatud, internetimängud ja tarkvara, ning audiovisuaal- ja transporditeenused. Samas lisasid parlamendi läbirääkijad läbivaatamisklausli, mis kohustab Euroopa Komisjoni kahe aasta jooksul hindama, kas määruse kohaldusala tuleks laiendada ka sellistele toodetele ja teenustele.