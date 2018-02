Kaubavahetus oli möödunud aastal rekordtasemel

„Üha enam kasvab ettevõtete hulk, kes pööravad tähelepanu riskide maandamisele välisturgudel,“ kommenteeris KredEx Krediidikindlustuse juht Erki Aamer ja lisas, et ekspordi kasv Eestis on tugevalt sellega seotud.

Suur osa nii alustavatest kui ka juba kogenud eksportijatest laieneb uutele eksportturgudele just tänu krediidikindlustusele – see võimaldab pakkuda välispartneritele pikemaid maksetähtaegu ja kindlustada end võimalike riskide, näiteks maksmata arvetest tulenevate kahjude, vastu, nentis riikliku krediidikindlustuse juht Aamer. Tema sõnul on Eesti ettevõtted nende juures end kindlustanud 61 riigis, üle 4200 erineva ostja võimalike kahjude vastu.