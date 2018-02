Lennujaamas viiakse sisse reisijate riskianalüüs

Siseministeerium loodab maiks osaliselt tööle saada süsteemi, mis hakkab automaatset riskianalüüsi tegema kõigile, kes lendavad läbi Tallinna lennujaama.

Mais võib vähemalt osaliselt tööle hakata süsteem, millega juba kaks aastat tagasi sooviti politseile edasi anda lennureisijate broneeringuinfot. Peamiselt narkoärikate ja terroristide püüdmiseks mõeldud süsteem lubab kontrollida ka Euroopa Liidu liiklust, vahendasid ERRi raadiouudised.

Talvekuudel reisib läbi Tallinna lennujaama umbes 150 000, suvel kuni 275 000 inimest. Kui siseministeerium broneeringuinfo süsteemi täiel võimsusel tööle saab, käivad kõigi nende inimeste andmed süsteemist läbi.

Süsteemile silma jäämiseks peab inimene vastama teatud kriteeriumitele. "Lennu sihtkohad, lõpp-punktid, vahemaandumised, kasvõi näiteks see, kui pilet ostetakse viimasel minutil sularaha eest, kõik need lähevad selliste parameetrite alla. Ja see on nüüd eraldi analüütiline töö. Vaadatakse niiöelda profiile. Kes võivad panna terroristlikke akte toime või võivad olla seotud raskete kuritegude toimepanemisega, näiteks narkokurjategijad," selgitas politsei- ja piirivalveameti teabehaldusbüroo juhataja Ivo Kolk ERRile.

Olenevalt sõela tihedusest ja reisijate hulgast võib Eestis niisuguseid süsteemi tabamusi tulla 1200 kuni 11 000 ühe kuu jooksul, usub siseministeerium. Suur osa nende andmetest jõuab edasi loodava broneeringuüksuse kätte.

Süsteemi arendab siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus. Kuni 2020. aasta lõpuni on SMIT-il süsteemi arendamiseks kasutada 1,9 miljonit eurot, millest kolm neljandikku annab Euroopa Liit. Pärast seda kulub süsteemi ülalhoidmiseks umbes 400 000 eurot aastas. Sellele lisanduvad broneeringuinfo üksuse palgakulud, mis tuleval aastal on siseministeeriumi hinnangul 185 000 eurot.

