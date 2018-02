USA süüdistab Läti panka ulatuslikus rahapesus

Muutused on väheusutavad

Ehkki avalikult on ABLV öelnud, et vaatab enda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmed üle, on panga omanikud ja juhid tagatubades ameeriklaste kinnitusel mõista andnud, et ei soovi riskiäri lõpetada. Niisiis on USA rahandusministeeriumi teatel kahtlane, et firma ka reaalselt muutusi ellu viia soovib. Ameeriklaste teatel takistab ABLV ka Läti rahapesureeglite reaalset rakendamist ning on ametnike mõjutamiseks pakkunud neile ka altkäemaksu.

ABLV tegeleb suuresti just Lätist väljaspool olevate klientide teenindamisega. Enamik firma klientidest ei asu ise riigis ning ei aja Lätis ka äri, kui välja arvata ABLV juures avatud konto. Nende äri on justkui sild SRÜ finantssüsteemi ja Lääne oma vahel.

Läti pank pakub ettevõtetele ja isikutele, mis on enamasti SRÜst pärit isikute kontrolli all, ligipääsu pangakontodele, kus saab arveldada USA dollaris, naelsterlingis, euros ja Šveitsi frangis. ABLV korrespondentsuhted võimaldavad klientidel teha tehinguid vastaspooltega, kellel on kontod pankades üle kogu maailma, sealhulgas USA ja ELi finantsasutustes. Tihti on kliendid riiulifirmad, mis on registreeritud jurisdiktsioonides, kus tegelikud omanikud saavad varju raada.

FinCEN ei eita, et ABLVd kasutatakse ka seadusega kooskõlas oleval eesmärgil. Reeglite ja sanktsioonipoliitika eiramine on teinud panga siiski atraktiivseks partneriks hämarale ärile – organiseeritud kuritegevusele, relvaprogrammidele, korruptantidele ning sanktsioonide eriajatele.