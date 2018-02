Läti odav alkohol viis eestlased ekstaasi

Krediitkaartide kasutamise statistika kinnitab, et eestimaalaste mullused ostud Lätist kuu-kuult üha kasvasid, jõudes senisesse tippu detsembrikuus.

"Teisel poolaastal müüsime kindlasti üle kolmandiku lõunapiirile. Detsembris müüsime üle 40 protsendi, sellega lõime rekordi. Aastaga on müük piiril olnud pidevalt tõusvas tempos. Aasta algas 10-11 protsendiga, aasta lõpuks tõusis üle 40 protsendi," ütles A. Le Coq'i juht Tarmo Noop ERRile.

„Piirikaubandus endiselt kasvab kiires tempos,” kinnitas ka Saku õlletehase müügidirektor Jaan Härms Vikerraadio saates "Uudis+".

Härmsi kinnitusel ei ole õlletootmine Eestis vähenenud, sest aktsiisitõus on mõjunud vastupidiselt: alkoholi ostetakse üha enam, lihtsalt mitte enam Eestist. "Hinnavahe on väga suur, inimesed on ekstaasis, kindlasti on lahja alkoholi tarbimine kasvanud," põhjendas ta Läti kaubanduse fenomeni.

Möödunud aastal jäi riigieelarvesse laekumata 88 miljoni euro jagu aktsiisi, sellest 55 miljonit vähemmüüdud alkoholi arvelt.