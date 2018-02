Läti pankur: meie pangad on Eesti omadest paljuski ees

Läti pangad edestavad mitmes mõttes Eesti omasid, ütles Läti SEB panga juhatuse esimees Ieva Tetere.

Näiteks saavad ettevõtted Läti internetipangast palju detailsemaid andmeid võrreldes Eesti pankadega. Samuti on Lätis olemas Kredītinformācijas birojsehk krediidiinfo büroo, mis näitab nii negatiivset kui positiivset maksete ajalugu – samal ajal saavad Eestis pangad registrist vaid maksehäirete infot.

Küsimusele, milliseid muutusi on Läti panganduses lähiajal oodata, vastas Läti SEB juht, et küsimus on pigem, kas me ka edaspidi mõistame sõna „pank“ all neid teenuseid, mida kasutame täna. „Juba praegu näeme, et ühiskond osaleb järjest aktiivsemalt avatud majandussüsteemides ja on valmis jagama. Näiteks noored ei osta enam kortereid, vaid rendivad, ja võtavad vajadusel auto kiirliisingusse ja seejärel annavad tagasi.“

Kas on teenuseid, millest pangad on valmis loobuma ja andma need üle FinTechi ettevõtetele? Tetere seisukoht on, et pigem peaksid pangad ja FinTech sektor leidma ühisosa. „Kliendi jaoks tuleb juurde üha uusi teenusepakkujaid, kuid ma ei arva, et me millestki loobume.“