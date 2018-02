Ester Tuiksoo: mul ei olnud maadevahetusega miskit pistmist

„Mul aitas sisemiselt terveks jääda teadmine, et olen õige. Ma tean, et ma ei ole teinud midagi sellist, mida mulle süüks pandi,“ rääkis intervjuus LP-le Ester Tuiksoo, kelle riigikohtu kriminaalkolleegium tunnistas neli aastat tagasi süüdi pistise võtmises ja andmises.

Kolm kuud vangistust kolmeaastase katseajaga on nüüd lõppenud. Tuiksoo leiab, et kohus tegi talle liiga. „Ma loodan, et kõik toimus seaduste järgi, ent minu vintsutamine kahenädalase korterivõtmete taskus hoidmise eest oli ikka väga ränk. Aga no mis nüüd enam teha…“ rääkis Tuiksoo intervjuus LP-le.

Ta rääkis, et tema tohutu süü ja tõend selles kohtuasjas olid tema käes olevad võtmed: ta tahtis ministrina endale Tallinnasse kodu soetada ja ehitusettevõtja Toomas Annus pakkus, et naine saab käia tema ettevõttele kuuluvaid pooleliolevaid kortereid vaatamas. "Ja ma käisingi. Seda peeti kohtus tõendiks, et juba elasin seal ühes korteris ja ei tea mis eelistusi oleksin kõik teinud ettevõtjale. Olin tookord täiesti tavaline lihtne inimene, kes ei osanud ette näha, et korteri võtmete enda käes hoidmine võib tuua kriminaalkaristuse. Sellest arendati minu kavatsus elada selles korteris korruptiivselt. Tunnistajad küll rääkisid, milline see korter välja nägi – pooleliolev ja seda ei olnud võimalik elamiseks kasutada –, aga seda ei võetud arvesse," rääkis ta.

Tuiksoo ütles, et tal ei olnud maadevahetusega mingit pistmist ja ta soovis eraldada oma episoodi maadevahetuse kriminaalasjast, aga seda ei tehtud.

2014. aasta suvel luges riigikohus nõuetekohaselt tõendatuks, et Villu Reiljan, Kalev Kangur ja Ester Tuiksoo võtsid oma ametiseisundi kasutamise eest vara või nõustusid seda tulevikus vastu võtma. Neile andsid vara või lubasid seda anda Tullio Liblik ja Tarmo Pedjasaar, samuti Toomas Annus, kes tegutses aktsiaseltside Merko Ehitus (praegune Järvevana) ja E.L.L. Kinnisvara huvides.

Kolleegium tõdes, et arvestades kriminaalasja keerukust ja mahukust, ei ole süüdistatavate õigust menetlusele mõistliku aja jooksul rikutud. Ainukeseks erandiks on Ester Tuiksoo, kelle taotluse kriminaalasja eraldamiseks jättis maakohus alusetult rahuldamata. Ester Tuiksoo õiguste rikkumise heastamiseks kergendas riigikohus talle mõistetud karistust.