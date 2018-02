Hea firmajuht teab vastust kahele lihtsale küsimusele

Millest ettevõtte juht ilma jääb, kui tal strateegilist vaadet ei ole?

Eesti ettevõtjad, just väikefirmade juhid ja omanikud, on kõrvalt vaadates üsna ükskõiksed firma tuleviku suhtes. Nad pole defineerinud, mida nad päriselt saavutada tahavad. Nad võivad küll hästi kirjeldada seda, kuidas nad tahavad ettevõtet parandada, arendada ja kasumit suurendada. Aga kui küsida kaks lihtsat küsimust, et kui palju kasumit on vaja ja mis aja jooksul, siis jookseb mõte sõlme. Kui sa neid kahte vastust korraga ei anna, siis ei saa panna oma juhtimisele lähteülesannet.

Numbreid vaadatakse, aga finantsnäitajatest ja numbritest info kättesaamine on keeruline. Numbrite pealt tuleb aru saada, kuidas need sinu juhtimist mõjutavad. Finantsnäitajatest ei osata juhtimisinfot välja võtta. Neil, kellel hästi läheb, on arusaamine, mida saavutada tahetakse ja mis eeldusi tuleb selleks luua. Lisaks joonistub välja muster, et välisosalustega ettevõtete juhtimiskvaliteet kipub parem olema. See vahe tuleb välja just suuremate ettevõtete puhul.

Kas see tähendab, et välismaal väärtustatakse seda rohkem?

Ilmselt nii on, aga oleneb kontekstist. Riikides, kus ettevõtlusel läheb väga hästi, on ka pikem ärijuhtimise ajalugu. Nad on rohkem tsükleid läbi elanud.

Eesti kontekstis oleme minu arvates heas faasis, sest riik toetab ettevõtlust. Näiteks Saksamaa majandus põhineb väikefirmadel, see on nende põhiline trump. Me sarnaneme nendega, aga põhierinevus on see, et sakslased müüvad rahvusvahelistel turgudel. Seda on Eestis vähem. Samas oleme arengufaasis, kus saame mingeid käike vahelt ära jätta ja minna kohe uute mustrite peale.

Kui vaadata Eesti ettevõtjaid, siis nad peaksid rohkem edasi murdma. Küsimus on, millistes kategooriates me mõtleme. Kui mõtleme lokaalselt, siis siin on siseturg miljon inimest. Saksamaal on lokaalne turg 80 miljonit inimest. Siin on sakslastel suur eelis. Me keskendume siseturule ja see on suur piiraja. Inimlikult on see arusaadav, et ettevõtjal klaaslagi ette tuleb – ei ole lihtsalt tahet edasi minna.