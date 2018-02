Jalgpalli MM hoiab Putinit ohjes

Vladimir Putini populaarsus Venemaal on nii kõrge ja tema võit märtsis toimuvatel presidendivalimistel nii kindel, et tal pole vaja tekitada konflikte või vastasseisu lääneriikidega, ütles Kaitseuuringute Keskuse teadur Ivo Juurvee Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Juurvee rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis ka ohtudest, mis saadavad Eesti ettevõtjaid Venemaal tegutsedes. Me ei tea täpselt, kui palju on neid Eesti inimesi, kellele Venemaa julgeolekuteenistused aasta jooksul lähenevad, aga tõenäoliselt on see vähemalt kolmekohaline arv, rääkis Juurvee.

Tema sõnul on värbamine pikaajaline protsess ja see ei toimu n-ö külmalt. Seetõttu on vähetõenäoline, et Venemaa julgeolekuteenistuste huviorbiiti satuks korraks Venemaale reisiv ärimees või turist. Vägagi usutav on aga see, et Venemaa viisat taotledes taotleja andmeid töödeldakse, märkis Juurvee.

Ta lisas, et kui inimesel on kõik korras, siis on teda ka keerulisem värvata. Lihtsam on nendega, kellel on mingisugune probleem ja kellele saab pakkuda abi probleemi lahendamisel. Poolvaenulike võõrriikide luureteenistused saavad aga lahendamist vajavaid probleeme ka ise tekitada, lausus Juurvee.