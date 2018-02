Pangajooksuga haihtus Läti ABLVst 600 miljonit eurot

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Nädala ajaga, mis jäi USA rahandusministeeriumi sanktsioonihoiatuse ja Läti järelevalveasutuse moratooriumi vahele, jõudsid Läti ABLV panga kliendid välja võtta 600 miljonit eurot.

Pangajuht Ernests Bernis ütles pressikonverentsil, et moratoorium panga väljamaksetele on vajalik, et tasakaalustada olukorda, kuid panga likviidsuse ja kapitali adekvaatsuse suhtarvud vastavad kõik nõuetele, vahendab LETA.

ABLV esitab täna Läti raha- ja kapitaliturgude komisjonile uue stabiliseerimisplaani. Komisjon pani esmaspäeval Euroopa Keskpanga palvel ABLV pangale moratooriumi, sest pärast seda, kui USA rahandusministeerium teatas, et pangal on rahapesuga probleeme ning seda ootavad sanktsioonid, hakkasid kliendid pangast kiirelt raha välja võtma.