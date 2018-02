Kaljulaid kohtub Trumpiga

President Kersti Kaljulaid kohtub 3. aprillil Washingtonis oma USA kolleegi Donald Trumpiga. Kolme Balti riigi ja USA presidendi kohtumise peateemadeks on julgeolek ja majanduskoostöö.

Presidendi välisnõuniku Lauri Kuusingu sõnul on kohtumise peateemadeks julgeolek ja majandussidemete tihendamine. "Meie julgeolekukoostöö on väga hea ning kõik neli riiki panustavad 2018. aastal riigikaitsesse vähemalt 2% SKPst. Teisalt on mõlemalt poolt ka huvi suurendada ärikontakte ning tihendada majandussuhteid ning riigijuhtide kohtumise kõrval toimub Washingtonis ka ärifoorum," selgitas Kuusing.

Eesti ja USA president kohtusid viimati mullu juulis Varssavis. Möödunud aastal külastasid Tallinna ka USA asepresident Mike Pence ja USA kongressi spiiker Paul Ryan koos delegatsiooniga.