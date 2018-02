Vähem riskantsed laenud tõstsid Bigbanki kasumit

Ainult tellijale

Baltikumis, Põhjalas ja Hispaanias tarbijalaene pakkuva Bigbanki puhaskasum kasvas seoses allahindluskulude vähenemisega mullu pea poole võrra, 17 miljoni euroni.

„Kontsern keskendub vastavalt strateegiale varasemast madalama krediidiriskiga klientidele, mistõttu on langetatud laenude intressimäärasid ja see on omakorda mõjutanud intressitulu. Teisalt on keskendumine madalama krediidiriskiga klientidele toonud kaasa planeeritust väiksema laenukahjumi,“ kirjutab juhatus aastaaruandes.