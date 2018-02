Anna oma hääl: kes on Eesti parim juht?

27. veebruar 2018, 10:01

Konkurss Parim Juht 2018 otsib Eesti kõige eeskujulikumat juhti, kes lisaks enda organisatsiooni või ettevõtte tulemustele suunab ja panustab ühiskonda laiemalt.

See on võimalus tunnustada iseenda või mõnd inspireerivat Eesti juhti, kes annab eeskuju ja väärib autasu.

Esita oma kandidaat Parim juht selgub Pärnu Juhtimiskonverentsil Parim juht võib töötada avalikus või erasektoris, ta on eeskuju ja inspireerib.

Žüriisse kuuluvad majandusajakirjanikud, ettevõtjad ja personalijuhid ning eelmise aasta konkursi võitja

Žürii hindab kolme asja: juhitava ettevõtte või organisatsiooni pikaajalised head tulemused, juhi eetilisus ja vastutustundlikkus ning juhi panus Eestile lisaks enda vastutada oleva organisatsiooni tegevusest laiemalt

Konkursi korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, meediaettevõtted Postimees ja majandusleht Äripäev ning Pärnu Konverentsid.

Võitja kuulutatakse välja 18. mail Pärnu Juhtimiskonverentsil, kus astuvad üles Ryanairi värvikas juht Michael O´Leary, Soome mobiilimängude arendaja ja Tallinna-Helsingi tunnelit vedav Peter Vesterbacka, Eesti edukamaid disainereid Björn Koop, Transferwise´i üks asutaja Taavet Hinrikus ja paljud teised.

Möödunud aastal võitis tiitli ABB Balti üksuse pikaaegne juht ja läinud aastal pensionile siirdunud Bo Henriksson. Kuula temaga tehtud intervjuud siit:

Eesti juhtide tugevus on Henrikssoni sõnul see, et ideede sündides pannakse meeskond kokku ja hakatakse kohe tegutsema. Samas õpiruumi on meeskonna kaasamises ja selle arendamises liigutakse tema sõnul õiges suunas. „Maailm ka muutub ja inimesed muutuvad. Kui juhid ei muutu, siis ühel hetkel võib tulla suur katastroof,“ rõhutas ta.

Parimad hirmutavad ja inspireerivad

Seda, et parimate juhtide avatusest, maailmavaatest, väärtustest, ambitsioonikusest ja tegutsemisest iga töötaja, meeskonna, organisatsiooni ja ühiskonna käekäik, rõhutavad ka konkursi korraldajad.

„Nad inspireerivad, juhendavad, innustavad ja vahel ka hirmutavad,“ kommenteeris Personalijuhtimise Ühingu PARE juht Ene Olle. „Hirmutada võib laastavalt või innustavalt. Meil on üha rohkem neid juhte, kes suudavad luua keskkonna uute ja esialgu hirmsalt uskumatute algatuste elluviimiseks, kes julgustavad oma meeskonda katsetama, eksima ja ikka ja jälle proovima parima tulemuse saavutamiseks.“

Selliseid eeskujusid konkurss esile tõstabki. „Ega tavaline töötaja tippjuhile õlale patsutama kipu, pigem on ikka juht see, kelle asi on teisi innustada ja kiita,“ selgitas Postimehe majandustoimetuse juht Kristi Malmberg. „Seepärast on oluline häid juhte märgata ja tunnustada, sest ega nemadki ole lõpuni isemotiveeruvad."

Konkursi korraldavad Pärnu Konverentsid, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Postimees ning Äripäev.

Varasemalt on tiitli võitnud Erkki Raasuke 2016. aastal, Anne Samlik 2015. aastal ja Lauri Tabur 2014. aastal.

Vaata ka videot, kus konkursi eelmise aasta žürii kommenteeris, mis hinnet Eesti juhid täna väärivad.