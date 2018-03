Eesti äriinglid lõid ELi toel kasvufondi

Ainult tellijale

Joel Aasmäe, Ivar Siimari, Kimmo Irpola ja Taavi Lepmetsa riskifond Trind Ventures kaasas IT-firmadesse investeerimiseks 21 miljonit eurot, kaasa lõid Euroopa Liidu fondid ja LHV pensionifondid.

Trind Venturesi partner Ivar Siimar kommenteeris teates, et käimas on läbirääkimised mitme alustava ettevõtjaga. „Tänu siinse piirkonna globaalsetele edulugudele on idufirmade kvaliteet aasta-aastalt paranenud. Ühtlasi olen rõõmus, et varajase faasi investeeringuteks on nüüd saadaval veidi rohkem kapitali. See suurendab kohalike ettevõtete eduvõimalust,“ ütles Siimar.

Teise partneri Taavi Lepmetsa sõnul suurendab fond sihtturgude majanduslikku aktiivsust ja innovatsiooni, kuid eesmärk on saavutada ka head pikaajalist tootlust fondi investoritele. “Meie meeskond on varem saavutanud 8kordse tootluse investeeritud rahale. Seega, latt on kõrge, aga loodame, et meie üle 10aastane investeerimishorisont aitab meil seda saavutada,“ kommenteeris ta.

LHV fondijuhi Kristo Oidermaa sõnul jätkavad LHV pensionifondid selle investeeringuga kohaliku turu arendamist. „Investeerime fondi, mis toetab uute infotehnoloogiaettevõtete pealekasvu. IKT sektor on stabiilselt olnud üks tugevaid panustajaid Eesti majanduskasvu, mistõttu usume, et ka meie kliendid hindavad selle investeeringu kasulikkust ja potentsiaali,“ ütles Kristo Oidermaa.

Fond hakkab investeerima Eesti, Soome, Läti ja Leedu ning laiemalt Kesk- ja Põhja-Euroopa kasvuetapi IKT ettevõtetesse. Tehnoloogiaettevõtetele pakutakse seemnekapitali alates 100 000 eurost ning jätkuinvesteeringuid kuni 3 miljonit eurot ettevõtte kohta.

Teates märgitakse, et fond võib investeerida iseseisvalt, kuid otsib peamiselt kaasinvestoreid äriinglite ja muude kasvuetapi fondide seast. Investeerida kavatsetakse kuni kümnesse ettevõttesse aastas.

Trind Ventures on Joel Aasmäe, Ivar Siimari, Kimmo Irpola ja Taavi Lepmetsa poolt asutatud varajase faasi riskikapitali ettevõte. Fondi meeskond on tegutsenud infotehnoloogia ettevõtetesse investeerimisega Põhja- ja Kesk-Euroopas alates 1999. aastast ning ühtekokku investeerinud enam kui 30sse IKT ettevõttesse. Fond meeskond on 17 aasta jooksul saavutanud investoritele netotootluseks 8kordse investeeritud raha, millest 80 protsenti on praeguseks realiseeritud ja investoritele tagastatud.