Eestlase veetav ICO-fond ei saanud raha kokku

Tiheda konkurentsi tõttu ei saanud Rootsi pokkerimängija ja börsikaupleja ning Eesti IT-mehe ambitsioonikas ICO-fondi projekt vajalikku summat kokku, ent peagi võidakse turule naasta uute plaanidega.

See tähendab, et ICO ehk krüptomüntide avalik esmapakkumine loeti ebaõnnestunuks ning kõik investorid saavad panustatud ethereumi tagasi – selle näeb ette juba investeerimisega seotud niinimetatud nutileping. Reilson kinnitas, et raha tagastamise protsess kulgeb sujuvalt ning ühtegi tõrget pole ette tulnud.

Saatuslikuks said boonussüsteemid

Miks aga projekt eduta jäi? Reilsoni sõnul oli see kombinatsioon erinevatest faktoritest. Üks põhjuseid on, et novembrist saadik on ICO-turg lausa plahvatuslikult kasvanud ning juurde tuli väga palju konkurentsi. Neist väga suur hulk pakub ka mitmesuguseid boonussüsteeme – näiteks saab liituja jagada boonuslinki ning kui selle kaudu keegi omakorda liitub, saab soovitaja boonuse.

Global ICO Fond otsustas lihtsalt turunduslikul eesmärgil müntide jagamise teed aga mitte minna, kuna tiim leidis, et selline süsteem pole tavainvestoritele kasulik, ütles Reilson. Investorid ootasid aga selliseid skeeme ning see tähendas, et konkurentide kõrval oli raskem silma paista.

Tulemus jäigi suuresti just turunduse ja üleüldise tuntuse taha, märkis Reilson. „Keskendusime hästi palju Skandinaavia, Saksamaa ja Euroopa turule, aga ei tulnud sellist hulka investoreid, nagu me lootsime,“ tõdes ta.

Alla ei anna