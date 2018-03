Tööstuse tuleviku määrab automatiseeritus

Oluline on toote lisandväärtus

Leiba ja saia tootva ASi Leibur tegevjuht Asso Lankots ütles, et nende ettevõtte tegevusvaldkonda iseloomustab pigem stabiilsus. Arengule annaks Lankotsi meelest hoogu töötaja kohta lisandväärtuse juurde andmine. „Tootmisprotsessid on manuaalsed ja automatiseerituse tase on madal. See tingib ka madala tootlikkuse ja madala lisaväärtuse,“ kirjeldas Lankots.

Ta lisas, et keeruline on olukord ka praeguses tööjõupuuduses, sest lihtsama tööjõugrupi seas valitseb suur kaadri voolavus. „Leibur teeb päris olulisi investeeringuid, mis puudutab lihtsamate tööde automatiseerimist,“ lisas Lankots, et pikemas perspektiivis on plaanis aktiivselt tööjõu probleemiga tegeleda.