Probleeme võib tulla veel 10 Läti pangal

Läti rahandusminister Dana Reizniece-Ozola ütles, et selliseid probleeme, mis viisid ABLV panga likvideerimisele, võib Lätis veel olla kümmekonnal pangal.

Need on pangad, kes pole oma suhtlemist välismaiste klientidega korda teinud, rääkis Reizniece-Ozola Läti Televisiooni programmis „Hommikupanoraam“, vahendas Bizness & Baltija.

Reizniece-Ozola ütles, et pankadel oli hulk aastaid suur isu riskantsete klientide järele ja see saigi omalaadi äriks. „Aga see on eilne päev ja tulevikku sellel pole, seepärast peavad pangad kiiresti ümber orienteeruma. Ma usun, et viimase aja sündmused andsid hea signaali pankadele, et selleks ümberorienteerumiseks pole palju aega jäänud,“ ütles Reizniece-Ozola.