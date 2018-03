Otsedemokraatia Eesti populismimaigulise poliitikaga ei sobi

Šveitsi kogemus on hea

Šveitsis on rahvaalgatusega võimalik taotleda ühe või mitme põhiseaduse artikli, lõigu või kogu põhiseaduse muudatust, samuti üleriigilise seaduse muutmist. Šveitsi Eesti Seltsi presidendi Mirjam Loertscheri sõnul ei suurenda otsedemokraatia mitte ainut üldist heaolu, vaid mõjub värskendavalt ka turukonkurentsile. Seda tõestavad mitmed uuringud. Olgugi et otsustusprotsess on aeglasem, on seadused paremini läbi mõeldud. Poliitiline stabiilsus on omakorda otsustav tegur (välis)investeeringute tulekuks. "Šveits on väga atraktiivne paik kindlustus- ja pangandussektorile, samuti innovatsioonifirmadele ja uuringukeskustele, IT-, tervisearengu ja bioloogia keskustele," rääkis Loertscher.

Loertscheri meelest pole ka probleem, kui seadusloome võtab otsedemokraata puhul kauem aega. Liialt kiiresti jõustuvad muudatused annavadki ettevõtjatele liiga vähe aega strateegia muutmiseks või alternatiivsete ellujäämismeetmete kaalumiseks. Näiteks suured riigihanked, mis lähevad rahvahääletusele, on põhjalikult plaanitud projektid, mille ajaline kestus ja hind on täpselt fikseeritud. Kuna rahvas on kaasatud otsustamisprotsessi, on tal usaldus riigi vastu ja ollakse huvitatud maksude maksmisest.

"Rõhutaksingi sõna "usaldus". Šveitsis ei ole tarvis kulutada valimiskampaaniate ja valimiseelsete lubaduste peale meeletut raha, sest rahva otsustamise õigus ei lõpe vaid kandidaadi valimisega kohalikku omavalitsusse või riigikogusse," ütles Loertscher.