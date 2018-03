Advokaat: Rumeeniasse investeerinud Swedbanki klientidele kukub kell

Märtsi lõpus aegub ligikaudu 50 Swedbanki võlausaldaja nõue saada tagasi 1,3 miljonit eurot, mille pank investeeris kümne aasta eest väärtusetutesse Rumeenia võlakirjadesse.

Advokaat kirjutab, et 2007. aastal paigutas Swedbank miljoneid eurosid oma privaatpanganduse klientide raha Nord Hill Land Portfolio nimelisse fondi, mille eesti osteti Rumeenia erinevates piirkondades maad. Ligi 4 miljoni euro väärtuses ostsid panga fondihaldurid võlakirju oma portfellihalduse klientidele, mis tähendab, et pank isegi ei informeerinud oma kliente enne riskantse investeeringu tegemist.

Puidak juhib tähelepanu, et 31. märtsil möödub kolm aastat Nord Hill Land Portfolio võlakirjade lunastustähtajast. Kuna ühtegi väljamakset pärast lunastustähtaega ei ole tehtud, võib nõue aeguda.

Tänaseks on Nord Hill Land Portfolio pankrotis. „Ilmnenud on, et perspektiivikate maatükkide asemel investeeriti elamuarenduseks sobimatusse põllumajanduslikku toormaasse ning suurele osale kinnistutest kehtisid ehituspiirangud. Kuigi pank on investeerimisteenuse eest raha võtnud, keeldub ta kohtuväliselt selgitamast, miks hoolsuskohustust ei täidetud, ja väidab, et investeerimisotsust puudutavad dokumendid “pole säilinud”,“ kirjutab Puidak.