EL ähvardab internetifirmasid käibepõhise maksuga

Euroopa Komisjon kavatseb paremate lahenduste ootel kehtestada rahvusvahelistele digitaalmajanduse suurfirmadele 3protsendilise maksu ettevõtete käibelt, kirjutab ettepaneku mustandi oma valdusse saanud Reuters.

Esialgu oli plaanitud ELis teenitud käibepiir seada 10 miljoni euro tasemele, aga see oleks liialt astunud kasvavate ettevõtete kandadele.

Maksuplaaniga kavatsetakse püüda kinni sellised USA suurfirmad nagu Uber, Airbnb, Amazon, Google ja Facebook. Kõigile nendele ettevõtetele on ELi liikmesriikidel olnud etteheiteid, et maksude maksmiseni ei jõuta kunagi tänu maksurežiimide erinevuse ärakasutamisele Euroopa Liidu sees.

Maks kehtestatakse digitaalsele reklaamile, vahendusteenustele ja digitaalsete turuplatside pakkumisele. Reutersi hinnangul võib see osutuda valusaks väikse marginaaliga tegutsevatele ettevõtetele nagu Amazon, sest tegemist on käibe-, mitte kasumimaksuga.

USA infotehnoloogiasektorit esindava huvigrupi asepresidendi Josh Kallmeri sõnul on tegemist vale lähenemisega. „Käibe maksustamine ei ole riikidevahelise maksustamisprobleemide lahendus,“ ütles ta Reutersile ning kutsus ELi üles vältima ühepoolseid samme ning koordineerima maksustamist rahvusvahelisel tasemel.

Digitaalsete teenuste maks on eeldatavasti ajutine meede, kuni suudetakse leida uus rahvusvaheline lahendus sellele, kuidas maksustada rahvusvaheliste ettevõtete kasumeid seal, kus need tekivad. Maksu jaotamisel võetakse näiteks arvesse, kui palju kasutajaid sellistel ettevõtetel mingis riigis on.

Sarnase lähenemise palus kasutusele võtta ka Euroopa Parlament neljapäevasel istungil. Samuti sarnaneb see Prantsuse ettepanekuga kehtestada võrdsustav maks ning Itaalias kehtestatud digimaksule.